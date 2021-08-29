ريال مدريد يستعين بصديق لإتمام صفقة مبابى

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، بأن ريال مدريد تلقى مساعدات خارجية، من أجل إتمام صفقة الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف.

وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري، إلا أن ريال مدريد قدم عرضًا لسان جيرمان، من أجل حسم الصفقة هذا الصيف.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فقد تدخل الوكيلان كيا جورابشيان وخورخي مينديز، من أجل مساعدة ريال مدريد في ضم مبابي».

وأوضحت أن كيا جورابشيان مسؤول عن تحسين العلاقات بين ريال مدريد وسان جيرمان، والتي تأثرت خلال الأيام الماضية، من خلال إيجاد نقطة التقاء في وجهات النظر بين كلا الناديين.

وسيشارك أيضًا خورخي مينديز في التفاوض حول الصفقة، من أجل تسهيل وصول مبابي إلى ريال مدريد.

وسبق وأن تدخل مينديز بالفعل في تسهيل انتقال مبابي إلى باريس سان جيرمان عندما كان لاعبًل في موناكو.