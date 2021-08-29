أخبار عاجلة

تطوير صناعة الدواء في إفريقيا والرقي بالمنتج النهائي المصري في ورشة عمل -
تصديري الكيماويات يدعو لتقنين عمليات فرز وتجميع البلاستيك... و دعم قدرات القطاع غير الرسمي -
عاجل⛔ .. تأييد قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب وأولاده فى قضية الآثار الكبرى ‎ -
شاهد.. وقوع سلسلة انفجارات في العاصمة المكسيكية أثناء حدوث زلزال -
نائب الأمين العام للأمم المتحدة: منتدى مصر للتعاون الدولي يدفع العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة -
شوبير: فينجادا صاحب فكرة ترشيح كيروش .. وائل جمعة الأبرز لمنصب مدير المنتخب -
مفوضة الاتحاد الأوروبي: متفائلون بما سيتوصل إليه منتدى مصر للتعاون الدولي -
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: التمويلات التي حصلت عليها أفريقيا غير كافية لتحقيق التنمية المستدامة -
«فارس الكلمة».. أجندة «دسمة» للاحتفال بمرور 40 عامًا على رحيل صلاح عبدالصبور (تفاصيل) -
شاهد.. حملة تفتيشية على محالّ السمن والعسل ومشتقات الحليب بالطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس خلال 48 ساعة..

Print
مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس خلال 48 ساعة..

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري تفاصيل اجتماع الاتحاد اليوم مع الأندية لتحديد شكل المسابقات الموسم المقبل.

وقال أحمد مجاهد خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن القرار سيصدر خلال 48 ساعة والقرعة ستجري الثلاثاء المقبل مشيرا إلى أن الأندية عرضت تخوفاتها وطلباتها وقالوا إن «اللاعيبة مش قادرة تقف على رجلها».

وتابع أحمد مجاهد: كنا نتمني أن يبدأ الدوري 15 سبتمبر ولكن من الوارد أن يكون في نهاية سبتمبر وسيتم حسم القرار خلال 48 ساعة بعد التواصل مع عدد من الجهات.
ونفى مجاهد حسم مصير بطولة كأس سواء بإقامتها أو إلغاءها وسيتم الحسم أيضا خلال 48 ساعة مؤكدا أن الموسم المقبل سيكون صعب في ظل الارتباطات والبطولات التي يخوضها والأندية والأندية تسلمت أجندة مباريات الموسم المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عضو بـ«الشيوخ»: كلمة «السيسى» أمام منتدى التعاون الدولى كشفت حجم التحديات التي واجهتها مصر

عضو بـ«الشيوخ»: كلمة «السيسى» أمام منتدى التعاون الدولى كشفت حجم التحديات التي واجهتها مصر

مختار مختار : لا أتفاوض مع المصري

مختار مختار : لا أتفاوض مع المصري

كيروش ليس الأول .. حراس مرمى بدرجة مدير فني في الكرة المصرية

كيروش ليس الأول .. حراس مرمى بدرجة مدير فني في الكرة المصرية

تعرف على مسيرة كارلوس كيروش .. مدرب منتخب مصر الجديد

تعرف على مسيرة كارلوس كيروش .. مدرب منتخب مصر الجديد