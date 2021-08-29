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كشف المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري تفاصيل اجتماع الاتحاد اليوم مع الأندية لتحديد شكل المسابقات الموسم المقبل.

وقال أحمد مجاهد خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن القرار سيصدر خلال 48 ساعة والقرعة ستجري الثلاثاء المقبل مشيرا إلى أن الأندية عرضت تخوفاتها وطلباتها وقالوا إن «اللاعيبة مش قادرة تقف على رجلها».

وتابع أحمد مجاهد: كنا نتمني أن يبدأ الدوري 15 سبتمبر ولكن من الوارد أن يكون في نهاية سبتمبر وسيتم حسم القرار خلال 48 ساعة بعد التواصل مع عدد من الجهات.

ونفى مجاهد حسم مصير بطولة كأس مصر سواء بإقامتها أو إلغاءها وسيتم الحسم أيضا خلال 48 ساعة مؤكدا أن الموسم المقبل سيكون صعب في ظل الارتباطات والبطولات التي يخوضها المنتخب والأندية والأندية تسلمت أجندة مباريات الموسم المقبل.

