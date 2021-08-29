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محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المراكز والمدن استعدادات مواجهة موسم الأمطار

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محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المراكز والمدن استعدادات مواجهة موسم الأمطار محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المراكز والمدن استعدادات مواجهة موسم الأمطار

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعاً مع رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم السيول والأمطار مع اقتراب فصل الشتاء، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات.

خلال الاجتماع وجه المحافظ بضرورة إجراء محاكاة لتجربة سقوط الأمطار، مع تدريب فرق متخصصة لمواجهة الأزمة وبتشكيل لجنة لمراجعة المعدات الخاصة بشفط المياه بالتنسيق مع شركة المياه والحماية المدنية مطالباً بضرورة تطهير كافة بالوعات المياه والمجاري المائية ،كما وجه محافظ الغربية بعمل حصر للشوارع التي حدث بها مشاكل في العام الماضي وذلك لتفادي تكرارها هذا العام .

طالب المحافظ رؤساء المدن والأحياء بمراجعة كافة بالوعات المطر الموجودة بالشوارع التي تم رصفها مؤخرا مشدداً على متابعة الشوارع التي يتم رصفها حالياً والتأكد من وجود بالوعات المطر.

كما طالب المحافظ مسؤلي شركة مياة الشرب والصرف الصحي بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لكافة محطات الرفع والتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة كافة خطوط الكهرباء المغذية للمحطات لتلافى حدوث أي أعطال أثناء الأزمات، كما وجه شركة الكهرباء بمراجعة أعمال الصيانة اللازمة لمحطات الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة والأسلاك غير المعزولة بالشوارع.

المصرى اليوم

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