ياسمين علي تطرح أغنية «أنا ليا أب»

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طرح المنتج تامر مرتضي كليب أغنية «أنا ليا أب» وهي من غناء ياسمين على وكلمات تامر حسين وتلحين مدين، الأغنية الدعائية لحكاية بيت عز «إحدى حكايات الجزء الثاني من مسلسل «إلا أنا».

«بيت عز» أولى حكايات مسلسل «إلا أنا 2»، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلا من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد على، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى.

مسلسل «إلا أنا» فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة dmc العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.