أخبار عاجلة

وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء القطري -
استخراج مروحية مي-8 المنكوبة من بحيرة في كامتشاتكا -
«الجيزة»: استكمال رصف شوارع بالحوامدية -
الإسماعيلي يكشف تطورات تجديد التعاقد مع إيهاب جلال -
حقق 5 ملايين جنيه.. «ماكو» يتصدر إيرادات شباك تذاكر السينما الأحد -
إبراهيم سعيد: اتجاه لرحيل البدري.. وحسام حسن الأفضل للمنتخب -
أحمد حسن: «مصطفى محمد كان لازم يبدأ أساسي.. والبدري ضيّع أفشة» -
الحبس 3 سنوات لـ4 موظفين بـ«كهرباء البحر الأحمر» والعزل من وظائفهم في «قضية رشوة» -
زوجة تروي اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الشاذ : قتلته وارتحت منه في إمبابة -
إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. والجامعات والمعاهد المُعتمدة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ياسمين علي تطرح أغنية «أنا ليا أب»

Print
ياسمين علي تطرح أغنية «أنا ليا أب» ياسمين علي تطرح أغنية «أنا ليا أب»

لاقتراحات اماكن الخروج

طرح المنتج تامر مرتضي كليب أغنية «أنا ليا أب» وهي من غناء ياسمين على وكلمات تامر حسين وتلحين مدين، الأغنية الدعائية لحكاية بيت عز «إحدى حكايات الجزء الثاني من مسلسل «إلا أنا».

«بيت عز» أولى حكايات مسلسل «إلا أنا 2»، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلا من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد على، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى.

مسلسل «إلا أنا» فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هند صبري ضيفة وفاء الكيلاني في «السيرة» على dmc

هند صبري ضيفة وفاء الكيلاني في «السيرة» على dmc