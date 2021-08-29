وزير التعليم: 13 مليون طفل يستفيدون من مشروع الوجبات المدرسية

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يتحدث عن بناء الإنسان المصري باعتبار ذلك عملية مكتملة الأركان، صحيًا وشخصيًا وعلميًا، مضيفًا أن الإجراءات المتعلقة بالوجبات المدرسية تتم بالتعاون مع شركاء أساسيين وهم: وزارات الصحة والزراعة والتموين والتنمية المحلية والتعاون الدولي والمالية، بالإضافة لجهاز الخدمة الوطنية.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: «لدينا قاعدة بيانات لكل طفل في مصر يعاني من مشكلة صحية، وموضوع التغذية المدرسية موجود بقاله سنين لكن لم يكن بالشكل الذي نتمناه، والرئيس أراد أن يقدم لأطفالنا خدمة تبنى أجسامهم وعقولهم، بالإضافة للأنشطة الرياضية».

ولفت الوزير إلى أن عدد المستفيدين من مشروع الوجبات المدرسية نحو 13 مليون طفل بشكل يومي لمدة 35 أسبوعا، لذا التكلفة عالية للغاية والتنفيذ أمر معقد.