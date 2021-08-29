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طبيب ينصح بعادات غذائية لصحة القلب.. تعرف عليها

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طبيب ينصح بعادات غذائية لصحة القلب.. تعرف عليها طبيب ينصح بعادات غذائية لصحة القلب.. تعرف عليها

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قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب والصدر بكلية طب القصر العيني، إن هناك تعليمات في التغذية مهمة يجب الالتزام بها.

وأوضح «الوكيل»، خلال حواره ببرنامج «شارع القلب»، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مع الإعلامي على الطواب، أن الأكل يجب أن يكون خفيفًا في جميع الوجبات، ويجب ألا يصل الشخص إلى مرحلة أنه لا يمكنه الأكل بسبب امتلاء معدته.

وأضاف الوكيل، أنه عندما يشعر المريض بألم في فم المعدة فيجب الذهاب لطبيب الجهاز الهضمي، ولكن إذا أخذ المريض الدواء ولم يشعر بتحسن فعليه الذهاب لطبيب قلب ليفحصه فحص شامل.

وأشار الوكيل، إلى أن الالتزام بالعادات الغذائية الصحيحة لا يحعل الإنسان يحدث له زيادة في الوزن، فالعادات الغذائية من أكثر الأشياء التي تجعل الإنسان يشعر بأعراض شبيهة بأمراض القلب، ومن أبرزها عدم الفطار جيدًا ثم القيام ببذل مجهود، مما يتسبب في إرهاق الإنسان وإحساسه بالهبوط.

المصرى اليوم

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