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"بايدن" يحذِّر من دمار هائل بسبب إعصار "إيدا" ويعلن الطوارئ بولاية ميسيسيبي

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"بايدن" يحذِّر من دمار هائل بسبب إعصار "إيدا" ويعلن الطوارئ بولاية ميسيسيبي "بايدن" يحذِّر من دمار هائل بسبب إعصار "إيدا" ويعلن الطوارئ بولاية ميسيسيبي
قال إن آثاره قد تؤدي لانقطاع الكهرباء لأسابيع ويتأثر به سكان ساحل الخليج الأمريكي

حذَّر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد من أن إعصار "إيدا" يشكل خطرًا على الحياة، مؤكدًا احتمالية أن يتسبب الإعصار في إحداث دمار هائل، وفق "سبوتنيك".

وتفصيلاً، لفت بايدن إلى احتمالية أن تشمل آثار إعصار "إيدا" انقطاع التيار الكهربائي الذي قد يستمر أسابيع، وسيتأثر به سكان ساحل الخليج الأمريكي، حسبما نقلت "رويترز".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلن بايدن حالة طوارئ في ولاية ميسيسيبي، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة من إعصار "إيدا".

وبحسب بيان البيت الأبيض، يخول إجراء الرئيس وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين.

واشتد الإعصار إيدا يوم السبت فوق مياه خليج المكسيك الدافئة؛ ما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار من المناطق الساحلية.

وتحرك "إيدا" صوب ساحل الخليج الأمريكي السبت، وقامت أحياء نيو أورليانز المعرَّضة للفيضانات بعمليات إجلاء للسكان، وكذلك منصات حفر النفط في خليج المكسيك.

وقال خبراء الأرصاد إن "إيدا" قد يصل إلى اليابسة في الولايات المتحدة اليوم الأحد، باعتباره عاصفة من الفئة الرابعة "بالغة الخطورة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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