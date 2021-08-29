أخبار عاجلة

استخراج مروحية مي-8 المنكوبة من بحيرة في كامتشاتكا -
«الجيزة»: استكمال رصف شوارع بالحوامدية -
الإسماعيلي يكشف تطورات تجديد التعاقد مع إيهاب جلال -
حقق 5 ملايين جنيه.. «ماكو» يتصدر إيرادات شباك تذاكر السينما الأحد -
إبراهيم سعيد: اتجاه لرحيل البدري.. وحسام حسن الأفضل للمنتخب -
أحمد حسن: «مصطفى محمد كان لازم يبدأ أساسي.. والبدري ضيّع أفشة» -
الحبس 3 سنوات لـ4 موظفين بـ«كهرباء البحر الأحمر» والعزل من وظائفهم في «قضية رشوة» -
زوجة تروي اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الشاذ : قتلته وارتحت منه في إمبابة -
إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. والجامعات والمعاهد المُعتمدة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي -
عاجل ⭕.. الداخلية تحرر طفل جديد في أسيوط بعد تحرير طفل المحلة.. تفاصيل خطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بمشاركة ميسي .. باريس سان جيرمان يهزم ريس بثنائية ..

Print
بمشاركة ميسي .. باريس سان جيرمان يهزم ريس بثنائية ..فيديو بمشاركة ميسي .. باريس سان جيرمان يهزم ريس بثنائية ..

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تمكن فريق باريس سان جيرمان من هزيمة منافسه ريس بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الفرنسي.

ونجح الفريق الضيف في السيطرة على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى وأحرز كيليان مبابي هدفين عند الدقائق 16 و63.

وفضل المدير الفني لباريس سان جيرمان عدم الدفع بليونيل ميسي أساسيًا قبل أن يشارك في الشوط الثاني بدلاً من البرازيلي نيمار.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي وبفارق نقطتين عن أنجيه الوصيف، فيما توقف رصيد ريس عند 3 نقاط في المركز السابع عشر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس

فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس

الداخلية تعرض لقطات حية لعملية تحرير طفل أسيوط المحتطف ( فيديو )

الداخلية تعرض لقطات حية لعملية تحرير طفل أسيوط المحتطف ( فيديو )

طالبان تنشر فيديو يقال إنه من ضريح "أسد بنجشير" أحمد شاه مسعود

طالبان تنشر فيديو يقال إنه من ضريح "أسد بنجشير" أحمد شاه مسعود

فيديو يظهر حاجز جنين مغلق بالكامل بعد رفع مستوى الاستنفار الأمني عقب فرار الأسرى من سجن إسرائيلي

فيديو يظهر حاجز جنين مغلق بالكامل بعد رفع مستوى الاستنفار الأمني عقب فرار الأسرى من سجن إسرائيلي