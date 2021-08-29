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تمكن فريق باريس سان جيرمان من هزيمة منافسه ريس بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الفرنسي.

ونجح الفريق الضيف في السيطرة على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى وأحرز كيليان مبابي هدفين عند الدقائق 16 و63.

وفضل المدير الفني لباريس سان جيرمان عدم الدفع بليونيل ميسي أساسيًا قبل أن يشارك في الشوط الثاني بدلاً من البرازيلي نيمار.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي وبفارق نقطتين عن أنجيه الوصيف، فيما توقف رصيد ريس عند 3 نقاط في المركز السابع عشر.