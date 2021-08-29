أخبار عاجلة

استخراج مروحية مي-8 المنكوبة من بحيرة في كامتشاتكا -
«الجيزة»: استكمال رصف شوارع بالحوامدية -
الإسماعيلي يكشف تطورات تجديد التعاقد مع إيهاب جلال -
حقق 5 ملايين جنيه.. «ماكو» يتصدر إيرادات شباك تذاكر السينما الأحد -
إبراهيم سعيد: اتجاه لرحيل البدري.. وحسام حسن الأفضل للمنتخب -
أحمد حسن: «مصطفى محمد كان لازم يبدأ أساسي.. والبدري ضيّع أفشة» -
الحبس 3 سنوات لـ4 موظفين بـ«كهرباء البحر الأحمر» والعزل من وظائفهم في «قضية رشوة» -
زوجة تروي اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الشاذ : قتلته وارتحت منه في إمبابة -
إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. والجامعات والمعاهد المُعتمدة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي -
عاجل ⭕.. الداخلية تحرر طفل جديد في أسيوط بعد تحرير طفل المحلة.. تفاصيل خطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رسميًا..مدافع الأهلي أول صفقات المصري الصيفية

Print
رسميًا..مدافع الأهلي أول صفقات المصري الصيفية رسميًا..مدافع الأهلي أول صفقات المصري الصيفية

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن النادي المصري البورسعيدي، تعاقده رسميًا مع أحمد علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد المصري مع أحمد علاء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر، بناءً على طلب على ماهر، المدير الفني، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز قلب الدفاع.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للمصري، في حضور محمد الخولي، نائب رئيس النادي، وعدنان حلبية وأحمد الشملة عضو المجلة

وانتهت إعارة أحمد علاء، مع نادي طلائع الجيش، في نهاية الموسم المنقضي، ورفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عودة اللاعب لصفوف الفريق مرة أخرى، لعد الحاجة إلى خدماته الفنية.

يُذكر أن على ماهر، طلب من إدارة المصري ضرورة تدعيم الفريق بصفقات قوية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، نظرًا لمشاركة الفريق في بطولة الكونفيدرالية الافريقية في الموسم المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الجيزة»: استكمال رصف شوارع بالحوامدية

«الجيزة»: استكمال رصف شوارع بالحوامدية

الإسماعيلي يكشف تطورات تجديد التعاقد مع إيهاب جلال

الإسماعيلي يكشف تطورات تجديد التعاقد مع إيهاب جلال

حقق 5 ملايين جنيه.. «ماكو» يتصدر إيرادات شباك تذاكر السينما الأحد

حقق 5 ملايين جنيه.. «ماكو» يتصدر إيرادات شباك تذاكر السينما الأحد

إبراهيم سعيد: اتجاه لرحيل البدري.. وحسام حسن الأفضل للمنتخب

إبراهيم سعيد: اتجاه لرحيل البدري.. وحسام حسن الأفضل للمنتخب