رسميًا..مدافع الأهلي أول صفقات المصري الصيفية

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أعلن النادي المصري البورسعيدي، تعاقده رسميًا مع أحمد علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد المصري مع أحمد علاء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر، بناءً على طلب على ماهر، المدير الفني، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز قلب الدفاع.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للمصري، في حضور محمد الخولي، نائب رئيس النادي، وعدنان حلبية وأحمد الشملة عضو المجلة

وانتهت إعارة أحمد علاء، مع نادي طلائع الجيش، في نهاية الموسم المنقضي، ورفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عودة اللاعب لصفوف الفريق مرة أخرى، لعد الحاجة إلى خدماته الفنية.

يُذكر أن على ماهر، طلب من إدارة المصري ضرورة تدعيم الفريق بصفقات قوية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، نظرًا لمشاركة الفريق في بطولة الكونفيدرالية الافريقية في الموسم المقبل.