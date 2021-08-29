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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد وذلك خلال جولته التفقدية المسائية التي تفقد فيها المركز الطبي بشارع سعيد.

وخلال الجولة وجه المحافظ بعمل مظلة داخل المركز وكراسي انتظار للمواطنين، وتخصيص مدرسة الجهاد الإبتدائية لتلقي المسافرين للقاح وذلك لتخفيف الكثافة على مركز طبي سعيد ولضمان سرعة وسهولة عملية تلقي اللقاح.

كما وجه أيضًا بضرورة توزيع أرقام على المترددين لأخذ اللقاح منعاً للتزاحم مشدداً على ضرورة تنظيم عملية تلقي اللقاح وتنظيم المواطنين والتوسع في نشر الإرشادات الخاصة بالوقاية من الإصابة بالفيروس والاستعانة بالفرق التطوعية وشباب الكشافة في عملية التنظيم ،ذلك بالإضافة إلى الاستعانة بموظفي الحي في إدخال البيانات الخاصة باللقاح.

يذكر أن مديرية الصحة قد خصصت مراكز على مستوى المحافظة والتي تمنح شهادة موثقة QR code، منها ( مركز طبي سعيد، مكتب صحة قطور، مكتب صحة بسيون، مكتب صحة سمنود، مكتب صحة زفتي، مكتب صحة أول المحلة ،مكتب صحة كفر الزيات، مكتب صحة السنطة )، حيث يتم منح شهادة موثقة لمن حصل على كامل الجرعات المقررة من اللقاح والمسجل على الموقع الالكتروني للوزارة وذلك للراغبين في العودة للعمل بالخارج أو السفر لأي غرض.

وفي سياق متصل أكدت وزيرة الصحة خلال مؤتمر عقدته الأسبوع الماضي أن معدلات الإصابة في مصر قد شهدت ارتفاعاً بسيطاُ بشكل منتظم على المنحنى التصاعدي، مع انخفاض ملحوظ في معدلات الوفيات، مؤكدةً على أهمية تكثيف تلقي اللقاحات للمواطنين، حيث تقلل من فرص دخول المستشفيات بنسبة تصل إلى 90% بناءً على التقارير الدولية داخل مصر وخارجها.

وتناشد المحافظة المواطنين توخي الحذر وإتباع كافة الإرشادات الوقائية وسرعة التسجيل لتلقي اللقاح حرصًا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.