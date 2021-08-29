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ضبط 7.5 أطنان آيس كريم وزيت طعام مجهولة المصدر في الغربية

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ضبط 7.5 أطنان آيس كريم وزيت طعام مجهولة المصدر في الغربية ضبط 7.5 أطنان آيس كريم وزيت طعام مجهولة المصدر في الغربية

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شنت مديرية بالغربية حملة تفتيش أسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل لبيع المبيدات لحيازته وعرضه بقصد البيع مبيدات فطرية منتهية الصلاحية مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تحفظت الحملة -بحسب بيان الأحد- على 6 أطنان و60 كجم مبيد، كما تم ضبط صاحب محل لبيع المواد الغذائية والمنظفات وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع عبوات زيت طعام مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيته وكذا عبوات فلاش منظف مجهول المصدر، كما تم التحفظ على واحد طن و224 كجم زيت طعام و480 عبوة فلاش منظف سعة 750 ملل.

في ذات السياق ضبطت الحملة مخزن ومنفذ بيع وتوزيع آيس كريم مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات ومشتبه في صلاحيته، وتم التحفظ على نصف طن آيس كريم و7500 قطعة بسكويت وتم تحريز المضبوطات على ذمة المحضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشأنها.

وتأتي هذه الحملات بناءً على التحريات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية والتي مفادها انتشار ظاهرة الغش التجاري وبصفة خاصة المبيدات الفطرية.

ومن جانبه أكد رحمي أن الحملات التفتيشية الموسعة تأتي بالتعاون المستمر بين المحافظة والرقابة الإدارية بناءً على تحرياتها المسبقة، مؤكدًا استمرار هذه الحملات في كافة مراكز ومدن المحافظة لضمان نزاهة الأسواق وحماية المستهلك من كافة مظاهر الغش والقضاء عليها.

المصرى اليوم

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