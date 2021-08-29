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ارتفاع قياسي للصادرات غير النفطية.. أرقام وحقائق مهمة

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ارتفاع قياسي للصادرات السعودية غير النفطية.. أرقام وحقائق مهمة ارتفاع قياسي للصادرات غير النفطية.. أرقام وحقائق مهمة
شهدت نموًا بنسبة 40 % مقارنة بالعام السابق

ارتفاع قياسي للصادرات السعودية غير النفطية.. أرقام وحقائق مهمة

منذ أن أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن رؤية المملكة 2030 في إبريل 2016، وهناك اتجاه واضح من الدولة، ونهج مخطط لتعظيم الإيرادات غير النفطية، وإعادة تشكيل المملكة، والتحول نحو عصر ما بعد النفط من خلال تنويع الاقتصاد، وتطوير هيكل الإنتاج، وخلق قطاعات جديدة مولدة للدخل؛ بحيث ينخفض الاعتماد الكلي على إيرادات قطاع النفط في عالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو عصر ما بعد النفط.

ومنذ ذلك الحين، تخبرنا الأرقام بنجاح خطة التحول، وتعظيم الصادرات غير النفطية، ومن ثم الإيرادات غير النفطية، والشاهد الأكبر جاء عبر إعلان هيئة تنمية الصادرات "الصادرات السعودية"، عن تسجيل الصادرات السعودية غير النفطية أعلى رقم شهري في تاريخها في يونيو 2021م، حيث بلغت 23.5 مليار ريال؛ منها 21 مليار ريال للتصدير و2.5 مليار ريال لإعادة التصدير.

وارتفعت صادرات شهر يونيو من العام الجاري بنسبة 40 %، مقارنة بمثيلتها في شهر يونيو 2020، حيث بلغت قيمة صادرات يونيو غير النفطية العام الماضي 16.8 مليار ريال، فيما بلغت في يونيو 2021 23.5 مليارًا، كما تجاوزت حاجز 20 مليارًا في أشهر مارس وإبريل ومايو بشكلٍ متتابع لأول مرة.

ويأتي ذلك النمو في الصادرات غير النفطية كترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، للمساهمة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وذلك على الرغم من تأثيرات جائحة "كورونا"، والشلل الذي أصاب الاقتصاد العالمي على مدار عامين منذ بدايتها.

أرقام وحقائق مهمة

وفي ضوء الارتفاع غير المسبوق في الصادرات غير النفطية نجد أن هناك مجموعة من الأرقام والحقائق المهمة، وفي هذا الإيجاز نسلط عليها الضوء:

- أعلى المنتجات تصديرًا كانت هي منتج البولي بروبلين من قطاع البتروكيماويات، فقد بلغت قيمة صادراته خلال شهر يونيو من العام الجاري 2.3 مليار ريال.

- يأتي خلفه منتج ألواح الزجاج من قطاع مواد البناء، الذي بلغت قيمة صادراته خلال شهر يونيو من العام الجاري 470 مليون ريال.

- وفي المرتبة الثالثة من حيث أعلى المنتجات تصديرات، يأتي منتج أشرطة بوليمرات الاثيلين من قطاع التعبئة والتغليف الذي بلغت قيمة صادراته خلال شهر يونيو من العام الجاري 100 مليون ريال.

- وفي المرتبة الرابعة، منتج السكر من قطاع المنتجات الغذائية، الذي بلغت قيمة صادراته خلال شهر يونيو من العام الجاري 70 مليون ريال.

- بلغ عدد الدول المصدر لها 148 دولة في يونيو 2021م، وكانت أعلى وجهات التصدير الصين حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 3 مليارات ريال، تليها الإمارات بقيمة بلغت 2.8 مليار ريال، ثم بلجيكا والهند بقيم بلغت 1.3 مليار و1.2 مليار ريال على التوالي.

- أعلى المنافذ تصديرًا هي الموانئ البحرية بإجمالي صادرات بلغت 17.8 مليار ريال، والمنافذ البرية بإجمالي صادرات بلغت 3.7 مليار ريال، والمنافذ الجوية بإجمالي صادرات بلغ ملياري ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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