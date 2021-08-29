الأخضر يواصل تدريباته استعداداً لفيتنام.. والمسحل يجتمع باللاعبين

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وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وعضوي مجلس الإدارة الدكتور خالد المقرن ونعيم البكر، واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في المعسكر المقام حالياً في مدينة الرياض، استعداداً لخوض مواجهتي فيتنام وعمان ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واجتمع المسحل بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية أكد على أهمية المرحلة الحالية التي تستلزم التركيز ومضاعفة الجهود، ونوه على قوة المنافسة مع المنتخبات الأخرى في مجموعة الأخضر، واختتم كلمته مؤكداً على ثقته بهم ومتمنياً لهم التوفيق في تحقيق الهدف.

ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء قبل أن يطبق اللاعبون مجموعة من التمارين التكتيكية تركزت على إنهاء الهجمة، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.