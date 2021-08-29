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"الشبانات" يزور الدوادمي ويلتقي أعضاء "الأمر بالمعروف"

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جرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الفرع والمحافظة

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بزيارة محافظ الدوادمي سلطان بن سعد السديري بمقر المحافظة، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الفرع والمحافظة، بما يحقق الرفع من مستوى أداء عمل الهيئة في المحافظة ليتواكب مع تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله، وفق الأنظمة والتعليمات.

والتقى "الشبانات" أعضاء هيئة "الدوادمي" عقب جولته التفقدية على هيئة محافظة الدوادمي التي اطلع خلالها على سير العمل الميداني والتوعوي والإداري، وكان في استقباله رئيس هيئة محافظة الدوادمي الشيخ محمد بن علي الحربي ومديرو الإدارات ورؤساء وأعضاء المراكز بهيئة المحافظة.

وألقى "الشبانات" كلمة توجيهية خلال لقائه منسوبي هيئة المحافظة أشار فيها إلى مكانة وأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية القيام بها على خير وجه، والعمل وفق الأنظمة والتعليمات بما يحقق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد حفظهم الله، مشددًا على تحلي العضو الميداني بالأخلاق الحسنة والرفق والستر والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة.

واستمع لاستفسارات ومداخلات الحضور وأجاب عنها، وقد رافقه خلال الجولة عددٌ من مسؤولي الفرع، وتأتي هذه الجولة بتوجيهات الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تؤكد أهمية الوقوف على العمل الميداني وما يلزم لتطويره والارتقاء بمستوى أدائه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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