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سيناتور أمريكي: الخطر خارج نطاق السيطرة.. ونتوقع حدوث "11 سبتمبر" جديد

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سيناتور أمريكي: الخطر خارج نطاق السيطرة.. ونتوقع حدوث "11 سبتمبر" جديد سيناتور أمريكي: الخطر خارج نطاق السيطرة.. ونتوقع حدوث "11 سبتمبر" جديد
قال إن الحرب الأمريكية بأفغانستان لم تنتهِ بعد.. وتصرفات "بايدن" أدت لتأثير معاكس

سيناتور أمريكي: الخطر خارج نطاق السيطرة.. ونتوقع حدوث

اعتبر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يزيد من احتمال وقوع هجمات إرهابية جديدة في الولايات المتحدة، وفق " اليوم".

وتفصيلاً، قال "غراهام" في مقابلة مع قناة "سي بي إس" التلفزيونية: "لقد ازداد احتمال وقوع 11 سبتمبر مرة أخرى. لن تؤدي هجمات الطائرات بدون طيار إلى تدمير داعش. لقد تضاعف عدد مقاتلي التنظيم. أدرنا ظهورنا لحلفائنا، وخلقنا الظروف لـ11 سبتمبر آخر". مضيفًا: "لم أكن أبدًا قلقًا بشأن الولايات المتحدة كما هو الحال الآن".

وأشار غراهام إلى أن "الحرب الأمريكية في أفغانستان لم تنتهِ بعد. لقد أدت تصرفات الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تأثير معاكس تمامًا، وعلى مدار العشرين عامًا المقبلة سيعمل قادة البيت الأبيض على حل المشاكل الناجمة عن الكارثة في أفغانستان".

وقتلت طائرة أمريكية بدون طيار الجمعة الماضي اثنين من كبار المسلحين من التنظيم، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي في كابل يوم الخميس، الذي أودى بحياة العشرات، وبينهم 13 عسكريًّا أمريكيًّا.

ومن المقرر أن تغادر القوات الأمريكية كابل بحلول الـ31 من أغسطس الجاري، وتستكمل الإجلاء من أفغانستان لعشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين ودول أخرى، والأفغان المعرضين للخطر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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