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مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بعمل مبادرة لنبذ التعصب.. ورئيس يرد زيارتي للأهلي واردة..

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مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بعمل مبادرة لنبذ التعصب.. ورئيس الزمالك يرد زيارتي للأهلي واردة.. فيديو مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بعمل مبادرة لنبذ التعصب.. ورئيس يرد زيارتي للأهلي واردة..

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طالب المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري حسين لبيب رئيس نادي ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالترتيب لعمل مبادرة لنبذ التعصب برعاية الناديين.

وقال أحمد مجاهد خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، رغم إني أهلاوي إلا أن الزمالك حصل على الدوري أثناء رئاستي لاتحاد الكرة.

وأضاف أن العند لا يمنح الحقوق ولكن العقل هو من يأتي بالحقوق «الحصول على الحق حرفة».

ورد رئيس نادي الزمالك قائلا زيارتي للأهلي واردة جدا جدا جدا.


المصرى اليوم

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