تطعيم العاملين في مدرسة بالسويس ضد كورونا

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قامت الفرق المتنقلة للتطعيم بمديرية الصحة بالسويس، الأحد، بالتوجه والانتشار على المصالح الحكومية لتطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا.

وقامت إحدى الفرق بالتوجه لمدرسة السويس الثانوية القديمة بنات لتعطيم العاملين، بحضور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تطعيم جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك وفقآ للبرنامج الزمني بمديرية الصحة والخطة الموضوعة مسبقآ في إطار خطة الدولة بتطعيم جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ودعم اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وإشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس.