عمر خورشيد يكشف رأيه في مطربي المهرجانات

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان عمر خورشيد الصغير، إنه لا يعترض على عمل مطربي المهرجانات، ولكن قانون النقابة ينص على عدم عمل إلا العضو النقابي أو الطالب في المعاهد المعنية، ورغم ذلك قامت أحد المسرحيات بالاستعانة بأحد مطربي المهرجانات لا يحمل شهادة محو الأمية.

وأضاف «خورشيد»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد: «أول شرط من شروط الانضمام للنقابة أن يحمل شهادة محو الأمية، أنا مش بعجزه، لكن لا يقدم مسرح الذي يعتبر أبوالفنون، في فنانين كبار ماتوا ولم يقفوا على خشبة المسرح، زي سعاد حسني، المسرح له قدسيته».

ولفت إلى أن هناك بعض مطربي المهرجانات دخلوا النقابة من الأبواب الشرعية، وحصلوا على تصريحات، ولم يتحدث أحد عنهم، موضحًا أن البعض يعجبه المهرجانات لأنه يعتبر نوع من التمرد.