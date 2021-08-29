الزراعة: توجيه رئاسي بتطوير ورفع كفاءة حدائق الحيوان والمتنزهات العامة

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قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه برفع كفاءة وأصول وزارة الزراعة فيما يتعلق بحدائق الحيوان والأورمان والمتنزهات العامة، بحيث لا تقل عن الحدائق العامة.
وأضاف نائب وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»: «بدل ما الحيوانات محبوسة، الحيوانت تكون حرة، والجمهور يتفرج من مكان آخر وهي طليقة».
وأكد ضرورة التطوير والاستعانة بأحدث تكنولوجيا عالمية، بمساعدة القطاع الخاص، وتابع: «لازم ندخل التكنولوجيا، تطبيق التكنولوجيا الكاملة، فلسنا أقل من الدول التي طورت حدائقها».
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات خاصة تلك التي في نطاق القاهرة الكبرى، مثل حديقتي الحيوان والأورمان، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالإدارة والتشغيل، بهدف التطوير وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتضاهي نظيرتها العالمية.