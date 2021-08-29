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الزراعة: توجيه رئاسي بتطوير ورفع كفاءة حدائق الحيوان والمتنزهات العامة

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الزراعة: توجيه رئاسي بتطوير ورفع كفاءة حدائق الحيوان والمتنزهات العامة الزراعة: توجيه رئاسي بتطوير ورفع كفاءة حدائق الحيوان والمتنزهات العامة

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قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح ، وجّه برفع كفاءة وأصول وزارة الزراعة فيما يتعلق بحدائق الحيوان والأورمان والمتنزهات العامة، بحيث لا تقل عن الحدائق العامة.

وأضاف نائب وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»: «بدل ما الحيوانات محبوسة، الحيوانت تكون حرة، والجمهور يتفرج من مكان آخر وهي طليقة».

وأكد ضرورة التطوير والاستعانة بأحدث تكنولوجيا عالمية، بمساعدة القطاع الخاص، وتابع: «لازم ندخل التكنولوجيا، تطبيق التكنولوجيا الكاملة، فلسنا أقل من الدول التي طورت حدائقها».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات خاصة تلك التي في نطاق القاهرة الكبرى، مثل حديقتي الحيوان والأورمان، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالإدارة والتشغيل، بهدف التطوير وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتضاهي نظيرتها العالمية.

المصرى اليوم

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