أخبار عاجلة

استخراج مروحية مي-8 المنكوبة من بحيرة في كامتشاتكا -
«الجيزة»: استكمال رصف شوارع بالحوامدية -
الإسماعيلي يكشف تطورات تجديد التعاقد مع إيهاب جلال -
حقق 5 ملايين جنيه.. «ماكو» يتصدر إيرادات شباك تذاكر السينما الأحد -
إبراهيم سعيد: اتجاه لرحيل البدري.. وحسام حسن الأفضل للمنتخب -
أحمد حسن: «مصطفى محمد كان لازم يبدأ أساسي.. والبدري ضيّع أفشة» -
الحبس 3 سنوات لـ4 موظفين بـ«كهرباء البحر الأحمر» والعزل من وظائفهم في «قضية رشوة» -
زوجة تروي اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الشاذ : قتلته وارتحت منه في إمبابة -
إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. والجامعات والمعاهد المُعتمدة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي -
عاجل ⭕.. الداخلية تحرر طفل جديد في أسيوط بعد تحرير طفل المحلة.. تفاصيل خطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مي حلمي ترد على شماتة طليقها في أزمتها الأخيرة: «زانق نفسك في أي حاجة»

Print
مي حلمي ترد على شماتة طليقها في أزمتها الأخيرة: «زانق نفسك في أي حاجة» مي حلمي ترد على شماتة طليقها في أزمتها الأخيرة: «زانق نفسك في أي حاجة»

لاقتراحات اماكن الخروج

ردت الإعلامية مي حلمي، بطريقة غير مباشرة، على سخرية طليقها المطرب محمد رشاد، عندما علم بقرار وقف طليقته عن العمل، لحين التحقيق معها فيما نُسب إليها من إساءة، للاعب أحمد صالح نجم السابق، حيث قام بنشر مقطع عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو يغني مقطعًا من أغنيته الجديدة «أنا مش شمتان»، وعلق عليه قائلاً :«وأنا مش شمتان لكن من حقي إن أفرح إنك زعلان».

وكتبت مي حلمي عبر خاصية «الأستوري» بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مساء الأحد، قائلة: «زانق نفسك في أي حاجة، خوديني معاكي لا أموت نفس».

مي حلمي عبر إنستجرام

وقامت مي حلمي، بتجاهل أزمتها، ولم تعلق على قرار إيقافها، وأعلنت سفرها إلى مدينة دبي، بنشر صور لها من المطار عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «ماذا؟ باي باي، وبعدها أغلقت خاصية التعليقات بعد الانتقادات والتعليقات الساخرة من قبل جمهورها ومتابعيها«.

كان أصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، القرار رقم ( 19 ) بمنع ظهور مى حلمى مقدمة برنامج الحكم على قناة الحدث اليوم على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية العربية لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

جاء ذلك بعد تقرير المرصد الإعلامى الخاص بالنقابة والذى أوصى بأن المذكورة كانت قد خالفت ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى، وبالفحص في جداول القيد وسجلات التصاريح تبين أن مى حلمى غير مقيدة بالنقابة وغير حاصلة على تصريح مزاولة النشاط الإعلامى .

وعلية فقد اجتمع مجلس إدارة النقابة بتاريخ اليوم الأحد الموافق 29/8/2021 وناقش الموضوع ووافق على قرار منعها من الظهور، وأصدر نقيب الإعلاميين القرار سالف الذكر لسنة 2021 استنادًا إلى المادتين رقم 2-19 من القانون 93 لسنة 2016.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هل يرحل حسام البدري عن تدريب منتخب مصر؟ أسامة عرابي يرد

هل يرحل حسام البدري عن تدريب منتخب مصر؟ أسامة عرابي يرد

فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس

فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس

نائب: زيارة وزير السياحة السعودي للمتحف المصري تجذب السياحة العربية لمصر

نائب: زيارة وزير السياحة السعودي للمتحف المصري تجذب السياحة العربية لمصر

الداخلية تعرض لقطات حية لعملية تحرير طفل أسيوط المحتطف ( فيديو )

الداخلية تعرض لقطات حية لعملية تحرير طفل أسيوط المحتطف ( فيديو )