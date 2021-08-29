مي حلمي ترد على شماتة طليقها في أزمتها الأخيرة: «زانق نفسك في أي حاجة»

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ردت الإعلامية مي حلمي، بطريقة غير مباشرة، على سخرية طليقها المطرب محمد رشاد، عندما علم بقرار وقف طليقته عن العمل، لحين التحقيق معها فيما نُسب إليها من إساءة، للاعب أحمد صالح نجم الزمالك السابق، حيث قام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو يغني مقطعًا من أغنيته الجديدة «أنا مش شمتان»، وعلق عليه قائلاً :«وأنا مش شمتان لكن من حقي إن أفرح إنك زعلان».

وكتبت مي حلمي عبر خاصية «الأستوري» بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مساء الأحد، قائلة: «زانق نفسك في أي حاجة، خوديني معاكي لا أموت نفس».

مي حلمي عبر إنستجرام

وقامت مي حلمي، بتجاهل أزمتها، ولم تعلق على قرار إيقافها، وأعلنت سفرها إلى مدينة دبي، بنشر صور لها من المطار عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «ماذا؟ باي باي، وبعدها أغلقت خاصية التعليقات بعد الانتقادات والتعليقات الساخرة من قبل جمهورها ومتابعيها«.

كان أصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، القرار رقم ( 19 ) بمنع ظهور مى حلمى مقدمة برنامج الحكم على قناة الحدث اليوم على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

جاء ذلك بعد تقرير المرصد الإعلامى الخاص بالنقابة والذى أوصى بأن المذكورة كانت قد خالفت ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى، وبالفحص في جداول القيد وسجلات التصاريح تبين أن مى حلمى غير مقيدة بالنقابة وغير حاصلة على تصريح مزاولة النشاط الإعلامى .

وعلية فقد اجتمع مجلس إدارة النقابة بتاريخ اليوم الأحد الموافق 29/8/2021 وناقش الموضوع ووافق على قرار منعها من الظهور، وأصدر نقيب الإعلاميين القرار سالف الذكر لسنة 2021 استنادًا إلى المادتين رقم 2-19 من القانون 93 لسنة 2016.