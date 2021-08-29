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قال حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، إنه يحترم جميع الاتحادات الرياضية في مصر، مشددًا أنه يحترم اللوائح والقوانين طالما تطبق في نطاقها الصحيح.

وأضاف لبيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، أن جميع الأطراف أخطأت وليس لاعبي الزمالك وحدهم، حيث أن التنظيم كان سيء للغاية لمراسم تتويج الزمالك بدرع الدوري، مشيرًا إلى أن لاعبي الزمالك الناشئين كانوا يحاولون دخول الاستاد وسط صعوبة مطلقة، رغم وجود أسمائهم بالكشف.

وتابع أنه لم يصدر أي إساءة لفظية لأي شخص من جانب نادي الزمالك، على الرغم من التنظيم الذي كان في منتهى السوء، موضحًا أن اتحاد الكرة، أن الزمالك سيسير في الإجراءات القانونية الطبيعية للرد على القرارات الصادرة من جانب اتحاد الكرة.

واستطرد، أن اتحاد الكرة من حقه اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الأحداث التي جرت، إلا أن الزمالك من حقه أيضًا الإجراءات المناسبة للرد عليها، مشددًا على عدم تنازل ناديه عن حقوقه، حيث سيتم عمل اجتماع طارئ يوم الثلاثاء المقبل، لدراسة اللوائح الخاصة باتحاد الكرة، ومن ثم سيصدر القرار المناسب.

وواصل حديثه، أن هناك الكثير من الأشخاص تسيطر عليهم حالة من الحزن، بعد تتويج الزمالك بالدوري، مشددًا أنه لا يمكن أن يسرق أحد فرحة الزمالك بالتتويج بالدوري، حيث سيتم عمل احتفاليتين بشأن التتويج بالدوري.

واستكمل، أن شيكابالا كان غرضه مشاركة زوجات اللاعبين ولاعبي الفريق الناشئين، الدخول إلى أرض الملعب للاحتفال، وإسعاد جماهير النادي، مشيرًا إلى أن شيكابالا أسطورة نادي الزمالك وشخصية محترمة، مضيفًا «أناشد الإعلام الرياضي بتحري الدقة وعدم إثارة الفتن، والتعصب هو الأسوأ على الإطلاق بالكرة المصرية وأوافق على دعوة مبادرة لا للتعصب وتبادل الزيارات مع الأهلي أمر وارد».

واختتم حسين لبيب تصريحاته، أن غالبية جمهور الزمالك تشيد بالدور الذي يقدمه اتحاد الكرة خاصة وأن بذل مجهودًا كبيرًا لاستكمال الدوري الذي استحقه الزمالك عن جدارة، مضيفًا «هنروح نزور أحمد مجاهد في اتحاد الكرة في أي وقت وأوجه له الدعوة لحضور حفل التتويج بالدوري»، موجهًا الشكر إلى لاعبي الفريق والجهاز الفني على ما قدمه الفريق طوال الموسم الذين وعدوا بالتتويج بكأس مصر.