أخبار عاجلة

عاجل⛔ .. تأييد قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب وأولاده فى قضية الآثار الكبرى ‎ -
شاهد.. وقوع سلسلة انفجارات في العاصمة المكسيكية أثناء حدوث زلزال -
نائب الأمين العام للأمم المتحدة: منتدى مصر للتعاون الدولي يدفع العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة -
شوبير: فينجادا صاحب فكرة ترشيح كيروش .. وائل جمعة الأبرز لمنصب مدير المنتخب -
مفوضة الاتحاد الأوروبي: متفائلون بما سيتوصل إليه منتدى مصر للتعاون الدولي -
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: التمويلات التي حصلت عليها أفريقيا غير كافية لتحقيق التنمية المستدامة -
«فارس الكلمة».. أجندة «دسمة» للاحتفال بمرور 40 عامًا على رحيل صلاح عبدالصبور (تفاصيل) -
شاهد.. حملة تفتيشية على محالّ السمن والعسل ومشتقات الحليب بالطائف -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11455.65 نقطة -
فيروس كورونا ضرب الفريق.. تراكتور الإيراني يطلب تأجيل مباراته أمام "النصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

حسين لبيب: «نحترم قرارات اتحاد الكرة.. وجمهور يشيد بدوره الكبير»

Print
حسين لبيب: «نحترم قرارات اتحاد الكرة.. وجمهور الزمالك يشيد بدوره الكبير» حسين لبيب: «نحترم قرارات اتحاد الكرة.. وجمهور يشيد بدوره الكبير»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي ، إنه يحترم جميع الاتحادات الرياضية في ، مشددًا أنه يحترم اللوائح والقوانين طالما تطبق في نطاقها الصحيح.

وأضاف لبيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، أن جميع الأطراف أخطأت وليس لاعبي الزمالك وحدهم، حيث أن التنظيم كان سيء للغاية لمراسم تتويج الزمالك بدرع الدوري، مشيرًا إلى أن لاعبي الزمالك الناشئين كانوا يحاولون دخول الاستاد وسط صعوبة مطلقة، رغم وجود أسمائهم بالكشف.

وتابع أنه لم يصدر أي إساءة لفظية لأي شخص من جانب نادي الزمالك، على الرغم من التنظيم الذي كان في منتهى السوء، موضحًا أن اتحاد الكرة، أن الزمالك سيسير في الإجراءات القانونية الطبيعية للرد على القرارات الصادرة من جانب اتحاد الكرة.

واستطرد، أن اتحاد الكرة من حقه اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الأحداث التي جرت، إلا أن الزمالك من حقه أيضًا الإجراءات المناسبة للرد عليها، مشددًا على عدم تنازل ناديه عن حقوقه، حيث سيتم عمل اجتماع طارئ يوم الثلاثاء المقبل، لدراسة اللوائح الخاصة باتحاد الكرة، ومن ثم سيصدر القرار المناسب.

وواصل حديثه، أن هناك الكثير من الأشخاص تسيطر عليهم حالة من الحزن، بعد تتويج الزمالك بالدوري، مشددًا أنه لا يمكن أن يسرق أحد فرحة الزمالك بالتتويج بالدوري، حيث سيتم عمل احتفاليتين بشأن التتويج بالدوري.

واستكمل، أن شيكابالا كان غرضه مشاركة زوجات اللاعبين ولاعبي الفريق الناشئين، الدخول إلى أرض الملعب للاحتفال، وإسعاد جماهير النادي، مشيرًا إلى أن شيكابالا أسطورة نادي الزمالك وشخصية محترمة، مضيفًا «أناشد الإعلام الرياضي بتحري الدقة وعدم إثارة الفتن، والتعصب هو الأسوأ على الإطلاق بالكرة المصرية وأوافق على دعوة مبادرة لا للتعصب وتبادل الزيارات مع الأهلي أمر وارد».

واختتم حسين لبيب تصريحاته، أن غالبية جمهور الزمالك تشيد بالدور الذي يقدمه اتحاد الكرة خاصة وأن بذل مجهودًا كبيرًا لاستكمال الدوري الذي استحقه الزمالك عن جدارة، مضيفًا «هنروح نزور أحمد مجاهد في اتحاد الكرة في أي وقت وأوجه له الدعوة لحضور حفل التتويج بالدوري»، موجهًا الشكر إلى لاعبي الفريق والجهاز الفني على ما قدمه الفريق طوال الموسم الذين وعدوا بالتتويج بكأس مصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائب الأمين العام للأمم المتحدة: منتدى مصر للتعاون الدولي يدفع العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة

نائب الأمين العام للأمم المتحدة: منتدى مصر للتعاون الدولي يدفع العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة

مفوضة الاتحاد الأوروبي: متفائلون بما سيتوصل إليه منتدى مصر للتعاون الدولي

مفوضة الاتحاد الأوروبي: متفائلون بما سيتوصل إليه منتدى مصر للتعاون الدولي

الأهلي يلتقى خطابا بمواعيد كأس مصر

الأهلي يلتقى خطابا بمواعيد كأس مصر

المشاط : 25 مليار دولار محفظة التعاون الدولي الجارية في مصر

المشاط : 25 مليار دولار محفظة التعاون الدولي الجارية في مصر