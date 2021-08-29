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شاهد.. ميسي يشارك مع باريس سان جيرمان بديلاً لـ«نيمار» ..

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شاهد.. ميسي يشارك مع باريس سان جيرمان بديلاً لـ«نيمار» ..فيديو شاهد.. ميسي يشارك مع باريس سان جيرمان بديلاً لـ«نيمار» ..

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شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي في الشوط الثاني من لقاء فريقه باريس سان جيرمان أمام ريمس في إطار منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري الفرنسي.

ونجح الفريق الضيف في السيطرة على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى وأحرز كيليان مبابي هدفين عند الدقائق 16 و63.

وفضل المدير الفني لباريس سان جيرمان عدم الدفع بليونيل ميسي أساسيًا قبل أن يشارك في الشوط الثاني بدلاً من البرازيلي نيمار.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان إلى استعادة لقب الدوري الفرنسي بعدما فقده في النسخة الأخيرة لصالح منافسه ليل.

المصرى اليوم

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