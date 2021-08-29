★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رد المهندس أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على ما يتردد بشأن تعمده إفساد احتفالية تتويج الزمالك بالدوري.

وقال مجاهد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «قدمنا عملنا على أكمل وجه، وقد ترى جماهير الأهلي أن فريقها تعرض لضغط المباريات، وكذلك قد ترى جماهير الزمالك أننا لم نكن سعداء بتتويج فريقهم بالدوري، لكن أقسم بالله كنا سعداء بانتهاء الموسم بعد مجهود كبير، متسائلا «لو رايح متضرر هوصل المباراة قبل أعضاء مجلس إدارة الزمالك».



وتابع «ما يتردد حول وجود سوء نية لإفساد فرحة الزمالك حاجة ولا في الأحلام».

وحول ما يتردد بشأن تشابه أزمة شيكابالا مع واقعة محمود كهربا، لاعب الأهلي مع محمد فضل، قال «واقعة كهربا لم يكن بها محاولات لإثارة الجمهور، أو إدخال أطراف من المدرجات، وكنت أرى أن الواقعتين تستحقان العقوبة»، مشيرا إلى أن متخذ القرار اختلف في الواقعتين.

وأردف «يوجد العديد من درجات الاستئناف التي تعمل خارج إطار الاتحاد».