رسميًا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع «سيمبوريه» و«عفروتو»

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أعلن مسؤولي نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، التعقاد رسميًا مع البوريكيني سعيدو سيمبوريه، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي،خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الاتحاد مع سعيدو سمبوريه، لمدة ثلاث مواسم ،مقبلة عقب إنهاء كافة التفاصيل المالية مع النادى المصرى البورسعيدي، حيث أنهى محمد مصيلحي، صفقة سعيدو سميوربه، عقب الجلسة التي عقدها مع سمير حلبيه رئيس النادى المصرى البورسعيدى، وتم تم الاتفاق حلالها على أنتقال اللاعب لصفوف زعيم الثغر.

و غادر اللاعب البلاد مُتجها إلى بلاده للانضمام إلى منتخب بوركينا فاسو على أن يعود فور إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده

كما تعاقد زعيم الثغر، مع مصطفى رمضان الشهير بـ «عفروتو» ظهير أيمن نادى الحمام، لمدة أربع مواسم مقبلة، بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية.

يُذكر أن الاتحاد السكندري، أعلن التعاقد أيضًا مع الغاني مورو ساليفو ونادر رضمان لاعب خط وسط الاسماعيلي السابق.