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مجاهد: من حقه الاستئناف ضد عقوبة إيقاف شيكابالا خلال 10 أيام

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مجاهد: الزمالك من حقه الاستئناف ضد عقوبة إيقاف شيكابالا خلال 10 أيام مجاهد: من حقه الاستئناف ضد عقوبة إيقاف شيكابالا خلال 10 أيام

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أكد المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي من حقه الاستئناف على عقوبة إيقاف محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قررت إيقاف محمود عبدالرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

وقال أحمد مجاهد، في تصريحات تلفزيونية :«هناك إجراءات معينة للتقاضي بشأن العقوبات الموقعة على اللاعبين»، مضيفًا :«أي نادٍ يرى أنه تعرض للظلم، له حق الاستئناف على العقوبة خلال 10 أيام من تاريخ صدور العقوبة».

وأضاف :«لو رأى النادي أنه لم يحصل على حقه عليه اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم، ثم إلى المحكمة الرياضية»، مضيفًا :«من الوارد أن يتم تثبيت العقوبة أو تخفضيها أو إلغاءها».

المصرى اليوم

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