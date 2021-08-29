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ترتيب الدورى الإنجليزى 2022 بعد مباريات اليوم 29 -8 -2021 .. ليفربول وتشيلسي يتراجعان

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ترتيب الدورى الإنجليزى 2022 بعد مباريات اليوم 29 -8 -2021 .. ليفربول وتشيلسي يتراجعان ترتيب الدورى الإنجليزى 2022 بعد مباريات اليوم 29 -8 -2021 .. ليفربول وتشيلسي يتراجعان

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تصدر توتنهام جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، بفوزه على واتفورد 1 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل بيرنلي مع ليدز 1/1. ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه هيونج مين سون، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

وعاد مانشستر يونايتد بانتصار بشق الأنفس من ميدان وولفرهامبتون بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب مولينو مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد ماسون جرينوود في الدقيقة (81).، ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط ليرتقي إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون دون نقاط في المركز الـ18.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2021- 2022 اضغط هنا

المصرى اليوم

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