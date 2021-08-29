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علق المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري على واقعة مباراة تتويج الزمالك بدرع الدوري وأزمته مع شيكابالا.

وقال أحمد مجاهد خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن قرارات ليلة التتويج تمر بمراحل ولها أسانيد قانونية، وهناك درجات كثيرة للتقاضي بشأن العقوبات على اللاعبين بداية من التظلم خلال 10 أيام ثم الاستئناف وحتى بعد الاستئناف يوجد مركز التسوية ثم أخيرا المحكمة الرياضية الدولية، وكل شيء وارد سواء بتثبيت العقوبة أو إلغائها أو تخفيفها.



وتابع أنه ليس صاحب قرر إيقاف شيكابالا وهناك لوائح تحكم لجان الاتحاد المختلفة قبل إصدار أي قرار وعلى المتضرر اللجوء للخطوات القانونية التي تحفظ الحقوق.

وأوضح مجاهد في لقائه مع أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد أنه «لا توجد مواقف شخصية ضد شيكابالا بل على العكس العلاقة كانت ودية وجيدة ولا يوجد أي موقف مسبق معه، وأنا على مسافة واحدة من كل اللاعبين والأندية بصفتي رئيسا للاتحاد» .

واستكمل مجاهد «لم أسمع شتائم من شيكابالا خلال الموقف في استاد بتروسبورت ولكن سمعت توجيه الحديث لي وقال شيكابالا «إنت أهلاوي»، مشيرا إلى أن رغبة الزمالك كانت الحصول على الدرع في الملعب والاتفاق كان تسليم الدرع لرئيس نادي الزمالك، ولم يكن مرتبا التتويج لأن المباراة ليست نهائي بطولة».