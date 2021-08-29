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مجاهد: من الوارد إلغاء عقوبة شيكابالا ..

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مجاهد: من الوارد إلغاء عقوبة شيكابالا .. فيديو مجاهد: من الوارد إلغاء عقوبة شيكابالا ..

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قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه من الوارد تخفيف أو إلغاء العقوبة الصادرة تجاه محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي .

وأضاف مجاهد أن للقلعة البيضاء الحق الكامل في الإستئناف على العقوبة عبر درجات مختلفة تنتهي بالمحكمة الرياضية للدولية وذلك خلال 10 أيام من صدور القرار.

وأكمل أحمد مجاهد خلال لقاءه مع أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد لا توجد مواقف شخصية ضد شيكابالا بل على العكس العلاقة كانت ودية وجيدة ولا يوجد أي موقف مسبق معه، وأنا على مسافة واحدة من كل اللاعبين والأندية بصفتي رئيسا للاتحاد.

يذكر أنه نشبت أزمة ومشادة بين أحمد مجاهد ومحمود عبد الرازق شيكابالا أثناء مراسم تسليم فريق الزمالك درع الدوري المصري الممتاز عقب لقاء الإنتاج الحربي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

المصرى اليوم

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