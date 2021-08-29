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وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

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وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر.

وقالت الكنيسة في بيان الأحد: «رقد في الرب منذ قليل نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها، بشيخوخة صالحة، بعد صراع قصير مع المرض».

وأعلنت الكنيسة أن صلاة الجناز ستقام غدا الإثنين بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

من جانبه تقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بخالص العزاء لمجمع كهنة وخدام وشعب الإيبارشية.

وذكرت الكنيسة البابا وأعضاء المجمع المقدس يودعون إلى السماء مثلث الرحمات الأب المبارك والحبر الجليل الأنبا بطرس أسقف إيبارشية شبين القناطر، ذاكرين له حياته الرهبانية الأمينة التي عاشها طوال أكثر من خمس وأربعين سنة، وخدمته الباذلة التي قدمها في عمله الرعوي في إيبارشيته، والتي جاهد خلالها الجهاد الحسن بكل إخلاص وأمانة، حتى أكمل سعيه وذهب بسلام إلى مواضع الراحة.

وتقدم الأنبا إرميا الأسقف العام رئيــس المركــز الثقـافي القبطي الأرثوذكسي، وأسرتا المركـز الثقـــافـي القبطي الأرثوذكسي وقناة مي سات، بخالص العزاء لقداسة البابا وللمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولمجمع كهنة شبين القناطر وتوابعها في نياحة نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها، طالبين من الله نياحًا لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لأولاده ومحبيه.

المصرى اليوم

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