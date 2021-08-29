البدء في مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد بأسوان

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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، البدء في تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد، مع استكمال الساحة الأمامية المطلة على نهر النيل بميدان المحطة، وأيضاً مشروع تطوير حديقة السلام، ووجه بالإسراع في إنهاء مشروع تطوير السوق السياحي القديم، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة مصر العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأحد، مع مسئولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة برئاسة اللواء حازم عبدالمنعم، وبحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، بجانب مديرى الطرق والمشروعات والشئون المالية والقانونية، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان.

وأكد اللواء أشرف عطية على أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد بطول 2 كم من خلال إنشاء حوائط ساندة، وزيادة عرض الطريق في المسافات التي تشهد تكرار الحوادث المرورية فيها نظراً لوجود دورانات خطرة مما سيساهم في توفير عوامل الأمان للسائقين والركاب، مع إضفاء الشكل الجمالى والحضارى للمدخل الشمالى للمدينة، لافتاً إلى أنه في نفس الوقت سيتم إستكمال الساحة الأمامية المطلة على كورنيش النيل القديم بميدان المحطة لتكامل الرؤية البصرية لواجهة المدينة، بجانب إعادة تشغيل عدد 2 نافورة بوسط النيل بإضاءات ملونة، كما أنه تم الإتفاق على زيادة المسطحات الخضراء للميدان، مع تلافى أي ملاحظات تم رصدها من خلال لجنة هندسية متخصصة من المحافظة، علاوة على الإسراع بتطوير حديقة السلام وتركيب التماثيل بوسط حديقة بلازا درة النيل لتستكمل البانوراما الجمالية لمشروع تطوير وتجميل واجهة المدينة.