"تعليم الليث": عودة آمنة لـ٣٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة وسط التدابير الاحترازية

★ ★ ★ ★ ★

"الحازمي" أكد أن برنامج العودة الحضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية كان ناجحًا ومميزًا

انتظم اليوم الأحد أكثر من ٣٠ ألف طالب وطالبة بإدارة التعليم بمحافظة الليث في مقاعدهم الدراسية في كل مدارس المحافظة، ومكاتب التعليم التابعة لها، مع بداية انطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ ، وسط حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية التي اعتمدت لحمايتهم ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا ( كوفيد 19).

فيما رحب مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أثناء زيارته لعددٍ من مدارس المحافظة، بالطلاب والطالبات، مبديًا سروره بمستوى الحضور والانضباط الكبير، لمن تلقوا جرعتي لقاح كورونا، مشيدًا بالبداية الجادة التي شهدتها كل مدارس البنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية ، سائلاً الله عز وجل أن يكون عامًا دراسيًا حافلاً بالعطاء والإنجاز والتفوق والنجاح.

وحث "الحازمي" الطلاب والطالبات بالحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة، والاهتمام بالاستذكار والانضباط ، والتقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية، منوهًا بدور أولياء الأمور في رعاية أبنائهم من خلال تعزيز العلاقة المثلى بين البيت والأسرة، ومتابعة مستوى التحصيل الدراسي لأبنائهم، ومعالجة مشكلاتهم وتحقيق التهيئة التربوية والنفسية والأسرية لهم.

وأكد "الحازمي" أن برنامج العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية كان ناجحًا ومميزًا ، مشيرًا إلى أن إدارته حرصت وبالتعاون مع مكاتب التعليم والمدارس على اكتمال خطط الجاهزيةَ والاستعداد منذ وقت مبكر لاستقبال الطلاب والطالبات، وتنظيم عودتهم وفق النماذج والخطط والأدلة التشغيلية، بجانب تهيئة البيئة الصفية والمدرسية، بما يُسهم في المحافظة على صحتهم وسلامتهم ووقايتهم من المخاطر.