محافظ القاهرة يشدد على تعاون الأحياء والمرافق في شن حملات يومية

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شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات يومية صباحية ومسائية لإزالة الاشغالات، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت المليارات على تطوير العاصمة لإعادة الشكل الحضاري لها ولن يسمح بأن يتم تشويهها بوجود اشغالات للباعة الجائلين، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع بإزالة كافة الإشغالات لتمكين شركات النظافة من أداء عملها بيسر.

وأكد أنه على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ القانون دون تجاوز أو اعتداء على أحد.

وطالب رؤساء الأحياء بالتواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باعتبارهم ممثلي المواطنين الذين يعمل الجميع من أجل خدمتهم، كما طالب المحافظ بالتعاون مع المجتمع المدنى مؤكدًا على دوره الوطنى في تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية في تنفيذ مشاريع التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة والذى عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وأشار إلى استمرار عملية تلقى موظفى محافظة القاهرة للقاح فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة الصحة في إطار جهود الحكومة الحالية لسرعة الإنتهاء من تلقى جميع العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للقاح كورونا.

وحث محافظ القاهرة جميع الموظفين بالمحافظة والأحياء والمديريات على الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد «فيروس كورونا» حماية لهم ولأسرهم .

كما طالب مدير مديرية التربية والتعليم بإمداده بتقرير يومي عن أعداد العاملين الذين تلقوا التطعيم على أن يتم الانتهاء من تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية قبل بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى ضرورة عمل حملات توعية لطمأنة أولياء الأمور بالاجراءات التي سيتم إتخاذها لحماية الطلبة ضد فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسي.

وشدد على مديرية التربية والتعليم بالإنتهاء من تجهيزات المدارس قبل بدء العام الدراسي، مشيرًا إلى أن القاهرة بها ما يقارب 2200 مدرسة في جميع المراحل.

كما وجه محافظ القاهرة الشكر لجميع القائمين على أعمال الازالات بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم إزالة عزبة المطار بحي النزهة والتي تضم 105 عقار في فترة لا تتجاوز 10 أيام، وجاري العمل حالياً على إزالة منطقة عزبة أبوقرن العشوائية بحي مصر القديمة والتي تعد من أصعب المناطق العشوائية بالعاصمة.

كما وجه محافظ القاهرة نائب المنطقة الشرقية بمتابعة مشروع مدينة معا مع تواجد مدير المشروع بالمدينة على مدار اليوم لمتابعة المشكلات والعمل على حلها على الفور مشيرا إلى أنه تم خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع وزارتى التموين والصحة توفير كافة الخدمات الناقصة بالمدينة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة بذل جهد أكبر في ملفى التصالح وتقنين الأراضى ووضع خطة ممنهجة لإنجاز العمل في الملفين.