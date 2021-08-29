رئيس جامعة مطروح يشيد بنجاح زيارة وزارة التعليم العالي

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عقد مجلس جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من أغسطس ٢٠٢١ جلسته الحادية والأربعين، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، بقاعة الاجتماعات بإدارة الجامعة في مدينة مرسى مطروح.

وأشاد رئيس الجامعة الدكتور مصطفى النجار، بنجاح زيارة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجامعة، مؤكدًا إشادة الوزير بما تم من إنجازات بمنشآت الجامعة بالكيلو ٩ شرق مدينة مرسى مطروح. وأعلن حصول الجامعة على عضوية اتحاد الجامعات الإفريقية، مضيفًا أنه تمت الموافقة على انضمام الجامعة إلى مؤتمر رؤساء الجامعات المصرية الناطقة بالفرنسية التابع لاتحاد الجامعات الناطقة بالفرنسية في الشرق الأوسط.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، لارتفاع أعداد الأبحاث العلمية المنشورة لكليات الجامعة في المجلات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدة Scopus، قاعدة Web of Science (WOS). وشدد على ضرورة استكمال أعمال الصيانة بمنشآت كليات الجامعة، استعدادًا للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١، مؤكدًا ضرورة استكمال التطعيم لمن لم يتم تطعيمه من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، ضد فيروس كورونا المستجد، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية. وأشار إلى محو أمية ٣٤٥ دارسًا، من إجمالي ٤٢٥ دارسًا بنسبة ٨١٪ من الحاضرين للامتحانات، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح.

ووافق المجلس على منح أربعة طلاب بكلية الطب البيطري، درجة دبلوم الكيمياء الحيوية فصل ربيع ٢٠٢١، بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك الموافقة على منح ثلاث طالبات بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة دكتوراه الفلسفة في التربية للطفولة المبكرة قسم العلوم النفسية بنظام الساعات المعتمدة، ومنح طالبتان بالكلية درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة قسم العلوم النفسية بنظام الساعات المعتمدة، ومنح خمسة طلاب درجة الدبلوم الخاص تخصص الإرشاد النفسي، ومنح إثنتا عشر طالبًا درجة الدبلوم الخاص تخصص طفل غير عادي.