«هتجري وتجيب ترابك عليه».. أحمد خالد صالح يحكي موقف لوالده أثناء تعليمه قيادة السيارات

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حكى الفنان أحمد خالد صالح، نجل الراحل خالد صالح، موقف جمعه بوالده أثناء تعليمه قيادة السيارات، ليظهر مدى عطف ورحمة والده بالأشخاص حوله.

وقال «أحمد» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد، إن «أول مرة كان بيعلمني فيها السواقة كنت سايق الـ128 البيضا، وماشي بيها، وكان فيه حد قدامي سايق عربية كارو، فأنا كل شوية بحاول اطلع من يمينه أو شماله فهو راح قالي أهدى واستنى لما هو يمشي«.

وأضاف: «فأنا استغربته ليه ما احنا مستعجلين وعاوزين نمشي.. قالي لما تطلع تجري من جمبه هو هيحس بأيه؟ أنت دلوقتي هتجري وتجيب ترابك عليه هو هيفكر في أيه؟ في إن أنت ربنا مديك وهو يا حبيبي راكب كارو.. فهو الله يرحمه كان بيفكر في الآخرين أكثر من نفسه».

كانت آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، والذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي.