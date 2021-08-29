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بعد إيقافها.. أول تعليق من طليق مي حلمي : «حقي أفرح إنك زعلان» ()

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بعد إيقافها.. أول تعليق من طليق مي حلمي : «حقي أفرح إنك زعلان» (فيديو) بعد إيقافها.. أول تعليق من طليق مي حلمي : «حقي أفرح إنك زعلان» ()

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فاجأ المطرب محمد رشاد، جمهوره ومتابعيه، بنشر مقطع ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر فيه خلال غنائه أغنيته الجديدة أنا مش شمتان، وعلق عليه قائلا: «وأنا مش شمتان لكن من حقي إن أنا أفرح إنك زعلان»، عقب قرار إيقاف طليقته مي حلمي لحين التحقيق معها فيما نُسب إليها من إساءة، للاعب السابق أحمد صالح، الذي اضطر أن ينسحت من حلقة برنامجها أمس، اعتراضًا على طريقة طرح الأسئلة.

وفور نشر الفيديو، تفاعل معه عدد كبير من المتابعين، مؤكدين على إنه يقصد بهذا التوقيت طليقته مي حلمي بعد وقفها والتحقيق معها: «دا أنت كياد مش شمتان بس»، «كلنا عارفين إنك شمتان بس عمرنا ما نروح نقول»، «باين انك مش شمتان خالص»، «انت فظيع مش محمد رشاد محمد شماتة بس عسل، «والمصحف شمتان ومن حقق كلنا فرحانين فيها بصراحة»، «يا نجم إنت الأصل وتأكد حقك هيرجع لك كامل يا حبيب، ربنا يوفقك ولو شمتان ياسطا ما حقك طبعًا».

كان الدكتور طارق سعدة، نقيب اإعلاميين، أصدر القرار رقم ( 19 ) بمنع ظهور مى حلمى مقدمة برنامج الحكم على قناة الحدث اليوم على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية العربية لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي . جاء ذلك بعد تقرير المرصد الإعلامى الخاص بالنقابة والذى اوصى بأن السيدة المذكورة كانت قد خالفت ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى، وبالفحص في جداول القيد وسجلات التصاريح تبين أن مى حلمى غير مقيدة بالنقابة وغير حاصلة على تصريح مزاولة النشاط الإعلامى .

وعلية فقد اجتمع مجلس إدارة النقابة بتاريخ اليوم الأحد الموافق 29/8/2021 وناقش الموضوع ووافق على قرار منعها من الظهور، وأصدر نقيب الإعلاميين القرار سالف الذكر لسنة 2021 استنادًا إلى المادتين رقم 2-19 من القانون 93 لسنة 2016.

المصرى اليوم

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