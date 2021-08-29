ختام فعاليات مبادرة «صيفنا على كيفنا» لذوى الاحتياجات الخاصة بالعريش

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت ادارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء تنفيذ مبادرتها الأسبوعية باسم «صيفنا على كيفنا»، وذلك تحت شعار «هنسيب لك علامة»، تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، وباشتراك طلاب مدارس التربية الخاصة والدمج التعليمى وأطفال دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بشمال سيناء والمشرفة على المبادرة أنه تم اطلاق المبادرة من مكتب المحافظ في نهاية يونيو الماضى.. حيث استمرت على مدار 5 أسابيع للترفيه عن طلاب مدارس التربية الخاصة والدمج التعليمى وأطفال دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش، وأقيمت في عدة أماكن ترفهية ومنتزهات مختلفة وعلى شاطىء البحر بمدينة العريش، بينما كان الختام في مخيم نادى السعادة بالعريش بحضور فاطمة نصار رئيس مجلس ادارة نادى السعادة وجمعية في حب مصر وعدد من قيادات التربية والتعليم والمحافظة والشخصيات العامة وأعضاء نادى السعادة، إلى جانب طلاب التربية الخاصة من ذوى الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج التعليمى وعدد من المدرسين والمسئولين، حيث تهدف المبادرة إلى دمج الطلاب في المجتمع إلى جانب الترفيه عنهم.

كما شارك المعلمين والطلاب ومسئولى الأنشطة في عدد من الأنشطة والفقرات الفنية والرياضية.

ومما يذكر أن ادارة التربية الخاصة سبق لها تنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة والدمج التعليمى والأيتام في مختلف المناسبات .