وزير خارجية الصين لبلينكن: على العالم توجيه طالبان بشكل إيجابي

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ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مكالمة هاتفية اليوم الأحد بأن من الضروري أن يتعامل المجتمع الدولي مع حكام حركة طالبان الجدد «ويوجّههم بشكل إيجابي».

ونقل بيان عن وانغ قوله إنه يتعين على واشنطن العمل مع المجتمع الدولي على تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لأفغانستان ومساعدة النظام الجديد على إدارة المهام الحكومية بشكل طبيعي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ووقف تآكل قيمة العملة والحد من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف «مع احترام سيادة أفغانستان، يتعين على الولايات المتحدة القيام بعمل ملموس لمساعدة أفغانستان على محاربة الإرهاب ووقف العنف بدلا من الكيل بمكيالين أو محاربة الإرهاب بشكل انتقائي»، محذرا من أن «الانسحاب المتسرع» من شأنه أن يسمح للجماعات الإرهابية «بإعادة تنظيم صفوفها والعودة بشكل أقوى».

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن الاتصال تم بناء على طلب من واشنطن.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب للحصول على تفاصيل المكالمة.

وذكر البيان الصيني أن وزيري الخارجية بحثا اليوم أيضا العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وعن العلاقات الأمريكية الصينية قال وانغ إن الاتصالات التي جرت في الفترة الأخيرة بين البلدين بشأن أفغانستان والتغير المناخي تظهر أن الحوار والتعاون أفضل من المواجهة.

ونُقل عن وانغ قوله «الصين ستدرس كيفية التعامل مع الجانب الأمريكي استنادا إلى سلوك الولايات المتحدة تجاه الصين».