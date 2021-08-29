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طالبان: لا حاجة لإقامة منطقة آمنة في مطار كابول

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طالبان: لا حاجة لإقامة منطقة آمنة في مطار كابول طالبان: لا حاجة لإقامة منطقة آمنة في مطار كابول

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قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، لـقناة «الجزيرة مباشر»، إنه «لا نعرف الهدف من دعوة فرنسا وبريطانيا لإقامة منطقة آمنة في مطار كابل، والحرب انتهت في أفغانستان ولا حاجة لإقامة منطقة آمنة في مطار كابول».

وأكد أنه «نتوقع الإعلان عن النظام المستقبلي في أفغانستان في الأيام القليلة القادمة، وحدة البلاد واستقرار الشعب هو المهم الآن وهو المحدد لقراراتنا».

وتابع: «نستطيع التحكم في المشاكل الداخلية ولسنا بحاجة لتدخلات خارجية، على القوات الأجنبية التركيز على الانسحاب من أفغانستان، و31 من هذا الشهر هو آخر موعد لانسحاب القوات الأجنبية ولابد من الالتزام بذلك».

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