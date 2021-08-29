طالبان تعلن لقاء قبائل في أفغانستان ضمن سلسلة مشاورات تجريها الحركة

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أعلنت حركة طالبان الأفغانية اليوم (الأحد) أن وفدا من المكتب السياسي للحركة التقى شيوخا وأعيان قبائل ونافذين في أفغانستان، ضمن سلسلة لقاءات تجريها طالبان مع مختلف الأطياف في البلاد.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة محمد نعيم عبر تغريدة في حسابه على موقع (تويتر) إنه «في سلسلة لقاءات مع مختلف أطياف الشعب التقى اليوم وفد المكتب السياسي لإمارة أفغانستان الإسلامية مع شيوخ وأعيان القبائل وأصحاب النفوذ من محافظة نمروز».

وأضاف نعيم أن وفد المكتب السياسي للحركة التقى كذلك مجالس أعيان قبيلة أحمدزاي، إحدى أشهر وأكبر قبائل البلد.

وأكد المتحدث أن تلك المجالس والقبائل أعلنت دعمها الكامل للإمارة الإسلامية، وهو الاسم الذي تطلقه طالبان على نفسها.

وفي السياق ذاته، أفادت قناة (الجزيرة) الفضائية القطرية أن زعيم حركة طالبان الملا هبة الله آخوند زاده وصل اليوم إلى مدينة قندهار، جنوبا، قادما من خارج البلاد، من جهة لم يكشف عنها.

وذكرت أن زعيم الحركة التقى قياداتها السياسية لأول مرة وجها لوجه داخل أفغانستان في إطار مشاورات مكثفة لتشكيل حكومة جديدة وأنه يعقد سلسلة مشاورات في قندهار مع قادة وزعماء القبائل.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لطالبان شير محمد عباس ستانيكزاي قد أكد أمس السبت في خطاب بثته محطات الإذاعة والتلفزيون الوطنية أن المشاورات جارية بين قيادات الحركة ومختلف الأعراق والأحزاب السياسية بشأن تشكيل حكومة شاملة.

وقال ستانيكزاي «في الوقت الحالي تتشاور قيادة طالبان مع مختلف الجماعات العرقية والأحزاب السياسية وضمن الإمارة الإسلامية نفسها حول تشكيل حكومة تكون مقبولة داخل أفغانستان وخارجها ومعترف بها» وفق ما نقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية.

وطمأن ستانيكزاي الأفغان بشأن الحكومة المستقبلية، حيث ذكر أن كل الناس سيجدون أنفسهم مدرجين في الحكومة المقبلة التي ستشكل بعد مشاورات مع الشعب الأفغاني، معربا عن التزام طالبان بتشكيل حكومة إسلامية يشارك فيها الجميع من مختلف المشارب.