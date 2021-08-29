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إعلام: بينيت اقترح على بايدن إقامة «ناتو» يضم إسرائيل ودول الخليج

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إعلام: بينيت اقترح على بايدن إقامة «ناتو» يضم إسرائيل ودول الخليج إعلام: بينيت اقترح على بايدن إقامة «ناتو» يضم إسرائيل ودول الخليج

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قالت قناة عبرية، مساء الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اقترح على الرئيس الأمريكي جو بايدن، إقامة تحالف عسكري أشبه بحلف شمال الأطلسي «ناتو»، يضم إسرائيل إلى جانب دول الخليج والأردن.

وأوضحت قناة «كان» الرسمية أن الحديث يدور عن «مشروع دفاع مشترك بين إسرائيل ودول الخليج، والأردن، من أجل الحماية الشاملة من التهديد الإيراني».

وأضافت أن الاقتراح يشمل بشكل أساسي «تركيب الرادارات وأجهزة الإنذار»، لمواجهة أي تهديد جوي من قبل إيران.

وقالت جيلي كوهين، مراسلة القناة في واشنطن، مساء اليوم، إن بينيت اقترح خلال لقائه أمس الأول (الجمعة) مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إقامة قوة دفاع مشترك على غرار «الناتو» بين إسرائيل ودول الخليج، لوضع التدريبات في مواجهة «التهديد الإيراني».

المصرى اليوم

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