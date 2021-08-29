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مانشستر يونايتد يتخطى عقبة وولفرهامبتون .. وتوتنهام يواصل حصد الانتصارات

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مانشستر يونايتد يتخطى عقبة وولفرهامبتون .. وتوتنهام يواصل حصد الانتصارات مانشستر يونايتد يتخطى عقبة وولفرهامبتون .. وتوتنهام يواصل حصد الانتصارات

مانشستر يونايتد يتخطى عقبة وولفرهامبتون .. وتوتنهام يواصل حصد الانتصارات

نجح مانشستر يونايتد بتحقيق انتصار ثمين على ميدان وولفرهامبتون بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد ماسون جرينوود في الدقيقة (81).
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط ليرتقي إلى المركز الثالث، بينما بقي رصيد وولفرهامبتون دون نقاط في المركز الـ18.
وتصدر توتنهام جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على واتفورد 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثالثة من المسابقة، والتي شهدت أيضًا تعادل بيرنلي مع ليدز 1-1.
ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه هيونغ مين سونغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.
وحقق توتنهام العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث الأولى ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد واتفورد عن ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.
وفي المباراة الثانية، تعادل بيرنلي مع ليدز يونايتد 1-1، وتقدم بيرنلي بهدف سجله كريس وود في الدقيقة 61، ثم تعادل ليدز بهدف سجله باتريك بامفورد في الدقيقة 86.
وحصد بيرنلي أول نقطة له هذا الموسم ليحتل المركز السادس عشر، فيما رفع ليدز رصيده إلى نقطتين في المركز الخامس عشر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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