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محافظ القليوبية يكلف لجنة بمعاينة سور مركز شباب ميت الدريج (صور)

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محافظ القليوبية يكلف لجنة بمعاينة سور مركز شباب ميت الدريج (صور) محافظ القليوبية يكلف لجنة بمعاينة سور مركز شباب ميت الدريج (صور)

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كلف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمعاينة السور الخارجي لمركز شباب ميت الدريج التابع لادارة شباب كفر شكر لدراسه مدى صلاحية السور.

وقال بيان صحفي، الأحد، إن اللجنة المشكلة ضمت طارق صلاح مدير إدارة شباب كفر شكر، وشحته عيسى، مسؤل الهيئات بالادارة، والمهندسه سحر عبدالجواد من العاملين بالادارة الهندسية بالمديرية، ورامي الصادق النادي مسؤل التفتيش المالي والإداري، وعلياء شكري، مسؤل التخطيط بالادارة، إضافة إلى الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مدينة كفر شكر، والدكتور شاكر زكي، رئيس مجلس إدارة المركز.

وتمت معاينة السور، وسيتم إعداد تقرير للعرض على المحافظ لادراج سور المركز في الخطة الاستثمارية الوزاره، وحل المشكلات وزياده رفع كفاءة المركز لخدمة أبناء القرية وجموع الشباب.

المصرى اليوم

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