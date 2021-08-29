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الاتحاد السكندري يُعلن التعاقد مع صفقتين

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الاتحاد السكندري يُعلن التعاقد مع صفقتين الاتحاد السكندري يُعلن التعاقد مع صفقتين

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نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى، في إتمام التعاقد رسميًا مع لاعب الوسط الدولى الغانى مورو ساليفو، تمهيدًا لانضمامه لصفوف زعيم الثغر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووقع اللاعب صاحب الـ23 عامًا على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لثلاث مواسم، وجاء التعاقد مع اللاعب بعدما أشاد حسام حسن المدير الفني للفريق وإبراهيم حسن مدير الكرة، بقدراته الفنية والبدنية.

وأجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة من خلال الدكتور عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي والدكتور محمد عنان طبيب الفريق، وأكدت الفصحوصات سلامة اللاعب الطبية.

يُذكر أن مورو«تواجد في تجمع منتخب بلاده غانا وخاض مباراة ودية أمام منتخب أوزبكستان يوم 26 مارس 2021 بملعب دولة أوزبكستان.

كما أعلن زعيم الثغر، تعاقد رسميًا مع نادر رمضان، لاعب خط وسط نادي الإسماعلي، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، في صفقة إنتقال لاعب حر.

وجاء التعاقد مع لاعب الإسماعيلي السابق، بناءً على طلب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، خاصة في ظل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز خط الوسط.

المصرى اليوم

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