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كتاب جديد لـ"الحويان" للفوز بجائزة عبدالعزيز للجودة

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يعتبر دليلاً ومرشداً مهماً للمهتمين بالجودة والتميز المؤسسي

كتاب جديد لـ

أصدر عماد بن علي بخيت الحويان، المستشار المعتمد في الجودة والتميز المؤسسي ومدير إدارة الجودة بأحد القطاعات الحكومية، كتابه "الدليل العملي للجودة والتميز المؤسسي واستراتيجيات الفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة".

ويحتوي الكتاب على نموذج التميز الوطني "جائزة الملك عبدالعزيز للجودة" وتحديد متطلبات واستراتيجيات المشاركة والفوز بها من واقع تجربة عملية.

ويعتبر الكتاب دليلاً عملياً فعالاً ومرشداً مهماً لجميع المدراء وعموم الموظفين والممارسين والمختصين والمهتمين بالجودة والتميز المؤسسي والتطوير الإداري في جميع المنظمات والمنشآت بأنواعها (حكومية - خاصة - غير ربحية) للفهم المتعمق للجودة والتميز المؤسسي وتطبيقاتها العملية لدعم تحقيق برامج ومستهدفات رؤية الوطن الغالي، وتحقيق النجاح المستدام وفق أفضل الممارسات النموذجية والعالمية في الجودة والتميز المؤسسي والتطوير الإداري، وبما يدعم تحقيق برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقد أصدر "الحويان" كتاباً في الجودة الحكومية بعنوان (الجودة أداء حكومي مميز لرؤية وطنية محققة).

والمؤلف يحمل درجة الماجستير في إدارة الجودة الشاملة TQM وله خبرة ثرية في تأهيل المنظمات والمنشآت بأنواعها لأنظمة الجودة ونماذج التميز المؤسسي، كما أنه مقيم معتمد في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة KAQA، ومقيم ومحكم معتمد في نموذج التميز الأوروبي EFQM ومدقق خارجي معتمد في نظام إدارة الجودة أيزو 9001-2015، وحاصل على درجة الحزام الأسود في منهجية الجودة لين سيجما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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