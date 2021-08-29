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انتخابات محلية بالجزائر في 27 نوفمبر

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انتخابات محلية بالجزائر في 27 نوفمبر انتخابات محلية بالجزائر في 27 نوفمبر
"تبون" وقع مرسوماً بإجرائها

انتخابات محلية بالجزائر في 27 نوفمبر

وقع الرئيس عبد المجيد تبون، مرسوماً رئاسياً يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسباً للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرّرة في 27 نوفمبر المقبل، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم (الأحد).

وذكرت الرئاسة أن المرسوم تضمن الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 15 سبتمبر المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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