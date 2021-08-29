شاهد.. أمير الجوف يتفقد انطلاقة الدراسة بمدرسة بسكاكا

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اطلع على استعداداتها وشارك في تسليم الكتب للطلاب

قام أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بزيارة لمدرسة "سراقة بن مالك المتوسطة" إحدى مدارس مدينة سكاكا، وذلك للاطمئنان على استعدادات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف للعام الدراسي الجديد.

وكان في استقبال سموه عند وصوله المدرسة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي وعدد من قيادات التعليم، حيث استقبله الطلاب والطالبات بكلمات ترحيبية، بعدها اطلع على مرافق المدرسة والوقوف على استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد، كما شارك بتسليم الطلاب المقررات المدرسية.

وثمن أمير الجوف جهود إدارة التعليم بالمنطقة بالاستعداد المبكر وتوفير التجهيزات المطلوبة، وَفْق الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بما يدعم العملية التعليمية وَفْق رؤية المملكة 2030، متمنياً للجميع التوفيق.

فيما أعرب مدير عام تعليم الجوف عن شكره لأمير المنطقة على المتابعة المستمرة للعملية التعليمية ودعمه لإدارة التعليم وأنشطتها بما يخدم سير العمل فيها، مشيراً إلى أن الإدارة وحّدت جميع الجهود والخطط الإدارية والتقنية والفنية على كافة المستويات لضمان بداية جادة لعام دراسي جديد حافل بالإنجازات والعطاءات المميزة بإذن الله.