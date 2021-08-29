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الرئيس الأمريكي يهنئ حكومة العراق على استضافتها مؤتمر بغداد: قمة ناجحة ورائدة

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الرئيس الأمريكي يهنئ حكومة العراق على استضافتها مؤتمر بغداد: قمة ناجحة ورائدة الرئيس الأمريكي يهنئ حكومة العراق على استضافتها مؤتمر بغداد: قمة ناجحة ورائدة

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هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، حكومة العراق على استضافتها مؤتمر بغداد، الذي وصفه بأنه قمة إقليمية ناجحة ورائدة .

وأضاف بايدن، هذه النوعية من الدبلوماسية أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث نسعى لتخفيف التوترات بين الدول المجاورة وتوسيع التعاون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإن ريادة العراق في هذا الشأن تاريخية. كما تقدم بالشكر إلى الرئيس ماكرون على مشاركته ودعمه لهذه القمة.

وأضاف تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب شريكها العراق بينما نعمل معا من أجل استقرار أكبر في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ولا نزال ملتزمين بتعزيز علاقاتنا الثنائية بموجب الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية.

وتابع: عندما اجتمعنا أنا ورئيس الوزراء الكاظمي بالمكتب البيضاوي في الشهر الماضي، ناقشنا دور العراق المهم في المنطقة والجهود الكبيرة التي تقودها حكومة العراق، بما في ذلك حكومة إقليم كردستان، لتحسين وتعزيز العلاقات بين العراق وجيرانه.

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