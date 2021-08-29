مصرع طفلة سقطت في ترعة أثناء لهوها أمام المنزل بسوهاج

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لقيت طفلة مصرعها غرقا في ترعة بدائرة مركز المنشاة، قالت التحقيقات أنها سقطت في الترعة أثناء لهوها أمام المنزل مما نتج عنه غرقها.

وتلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول الطفلة ريتاج. ف. أ «عامين» وتقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء حادث غرق، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية.

وتبين من المعاينة والفحص، وسؤال عمها محمود. أ. ع «34 سنة- عامل»، أنه أثناء لهو المذكورة أمام المنزل إنزلقت قدماها وسقطت في الترعة المجاورة لمنزلهم مما أدى إلى غرقها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.