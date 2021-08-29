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قطار الخانكة يدهس طالبا أثناء العبور من مكان غير قانوني

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قطار الخانكة يدهس طالبا أثناء العبور من مكان غير قانوني قطار الخانكة يدهس طالبا أثناء العبور من مكان غير قانوني

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لقى طالب مصرعه اسفل عجلات القطار بمنطقة الخانكة حيث صدمه القطار أثناء عبور خط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وتم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب على خط السكة الحديد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة وبالفحص تبين مصرع شاب اثر اصصدام قطار شبين القناطر – الخانكة اثناء عبوره خط السكة الحديد وتوفى على الفور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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