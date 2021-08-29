★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن مدينة الأمل يسكن بها ما يقرب من مليون مواطن، مشيرًا إلى أنها كانت محرومة من الخدمات قبل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لعزبة الهجانة قبل تحويلها لمدينة الأمل بضرورة التطوير وفتح محاور جديدة ووجود خدمات لأهالي المنطقة.

وأضاف المحافظ خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى بحلقة خاصة من مدينة الأمل ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أنه من ضمن أعمال التطوير إنشاء محور شينزو آبي «الوفاء والأمل» بداية من محور الشهيد بمدينة نصر حتى مدينة السويس مرورًا بمدينة الأمل واستلزم ذلك نقل عدد من الأسر من المنطقة وتم تسليمهم شقق مجهزة بالكامل.

وأشار إلى أن طريق مدينة الأمل المرتبط بمحور شينزو آبي «الوفاء والأمل» قد انتهى إنشائه، مؤكدًا أنه خفف من الكثافات المرورية وحل أزمات كبيرة.